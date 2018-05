Gaisbergrennen: Oldtimer sind wie beliebte Spielzeuge

Michael Höll hilft, wenn alte Fahrzeuge streiken: Beim Gaisbergrennen ist das Team von Classica Automobile über eine Notfallnummer erreichbar.

Das Rot sticht sofort ins Auge. Vor der Einfahrt in die Werkstatt von Classica Automobile in Salzburg-Itzling bringen die Sonnenstrahlen den Lack zum Glänzen. Nicht nur für Liebhaber ein schöner Anblick: Der Porsche 356 Speedster, Baujahr 1956. Die Mechaniker legen noch letzte Handgriffe an. Das Auto soll bis zum Gaisbergrennen, das morgen, Donnerstag, startet, aufgerüstet werden.