Das nunmehr schon dritte Insolvenzverfahren scheint in Bälde abgeschlossen zu sein. Ein Konsortium ist bereit, die Lifte zu kaufen.

Ein Pongauer Unternehmer, der das Hotel Alte Post in Faistenau kauft, engagiert sich auch für das Skigebiet.

Lange Zeit hing der Liftbetrieb in Gaißau-Hintersee in der Luft. Jetzt gibt es neue, große Hoffnung.

Das Skigebiet Gaißau-Hintersee steht nun doch vor einem Neustart. Im Vorjahr waren die Bergbahnen neuerlich in eine Pleite geschlittert - zum dritten Mal in fünf Jahren. Jetzt steht ein Käufer bereit: ein Konsortium, an dem mehrere altbekannte und auch neue ...