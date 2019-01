Gaißau-Hintersee: Die Skilifte fahren heuer nicht mehr

Trotz ausreichend Neuschnees stehen die Lifte im Skigebiet Gaißau-Hintersee weiter still. Dies dürfte noch längere Zeit so bleiben.

Die Hinweise verdichten sich: Die Skilifte in Gaißau-Hintersee dürften in diesem Winter nicht mehr in Betrieb gehen. Trotz ausreichender Schneemengen - in den kommenden Tagen soll bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen - denkt Zhonghui Wang, chinesischer Mehrheitseigentümer der Bergbahnen, nicht an einen baldigen Saisonstart. "Es war nie geplant, das Gebiet spontan zu öffnen", sagt Peter Koch. Der Obmann des "Forum China" ist ein Vertrauter Wangs und steht laufend mit dem chinesischen Unternehmer in Kontakt. Wang habe zu keinem Zeitpunkt einen baldigen Saisonstart in Aussicht gestellt. "Ich verstehe nicht, woher die Hektik kommt", sagt Koch.