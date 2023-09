Gaißau-Hintersee: Eine Region kämpft um "ihr" Skigebiet

In eine ähnliche Richtung denkt Paul Weißenbacher, der Hinterseer Bürgermeister: "Das Potenzial dieses Berges und der Anlagen ist unumstritten da. Es braucht ein richtig gutes Gesamtkonzept." In noch einer Sache sind sich die beiden Ortschefs einig: Das Geld für einen etwaigen Fortbestand der Skischaukel Gaißau-Hintersee kann nicht aus den Gemeindekassen kommen. "Finanzstarke Städte und Gemeinden können sich vielleicht so eine Anlage leisten."

Faistenaus Vizebürgermeisterin Walli Ablinger-Ebner gibt zu bedenken: "Mit der Übernahme durch neue Betreiber geht die Arbeit für alle in der Region erst richtig los. Wir müssen alle Voraussetzungen schaffen, damit das auch langfristig ein gesundes Unternehmen ist." Die potenziellen neuen Eigentümer sieht sie als "vier gestandene Leute", denen man - auch hinsichtlich eines möglichen Aufsperrens schon im kommenden Winter - nicht vorgreifen dürfe. "Sie müssen das Vorhaben finanzieren und werden entscheiden, wann sie aufsperren. Wir als Regionalpolitik müssen den bestmöglichen Rahmen dafür schaffen", sagt Ablinger-Ebner und gibt sich optimistisch, dass es mit dem Neustart klappen könnte: "Wir haben hier vier Partner aus verschiedenen Bereichen, die ihre Überlegungen genau abwägen. Sie haben ein klares Bild, was sie umsetzen wollen und wie der Rahmen sein muss."

Bei vielen in der Region lebt ebenfalls nach wie vor die Hoffnung auf ein Weiterbestehen der Lifte. "Wir glauben schon noch dran", meint Iris Fallnhauser, deren Familie das Sportgeschäft "Alpinsport Pichler" am Fuß des Gaißauer Zweiersesselliftes betreibt. "Speziell für unsere Kinder hoffe ich, dass es weitergeht. Es war noch leistbar und die Pisten sind nicht so schwer." Auch der Gaißauer Tourismusverbandsobmann Norbert Walkner übt sich in Optimismus: "Natürlich kippt immer wieder mal die Stimmung, aber wir glauben auf alle Fälle dran, dass es weitergeht."

Die Stimmung endgültig gekippt ist dagegen beim Gaißauer Sagwirt Gerald Pichler. Er meint geradeheraus: "Ich kann nicht immer nur sagen, ich hoffe und hoffe. Irgendwann muss man sich eingestehen, dass das keine Zukunft mehr hat, und muss schauen, was man sonst machen kann. Natürlich bin ich für den Lift und wäre froh, wenn es weiterginge. Aber das wäre wahrscheinlich nur wieder ein weiteres Hinauszögern, wir können nicht ewig so weiterwurschteln."