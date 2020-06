Gaißau-Hintersee künstlich zu beschneien sei absurd, sagen die Grünen. Der Landeshauptmann hält an der in Aussicht gestellten Förderung fest.

Massive Kritik üben die Grünen an den Plänen für eine künstliche Beschneiung im Skigebiet Gaißau-Hintersee. Die Pisten und Lifte liegen dort in einem Bereich von 800 bis 1600 Meter Seehöhe. "In dieser Höhe ist es absurd und kurzsichtig, einen Speicherteich ...