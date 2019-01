Gaißau-Hintersee: Seit 2009 liegen Landes-Millionen brach

Gaißau-Hintersee und das große Versagen: 1,5 Millionen Euro sind im Landesbudget für das Skigebiet reserviert. Seit 2009, also zehn Jahren. Mangels schlüssigem Konzept kam kein Euro zur Auszahlung.

Viel Schnee, kein Skibetrieb: Die Lifte in Gaißau-Hintersee dürften in diesem Winter nicht mehr fahren. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will in der verfahrenen Situation nun als Vermittler eintreten. "Er führt laufend informelle Gespräche mit allen Beteiligten", sagt Haslauers Sprecher Michael Unterberger. Auch mit dem chinesischen Mehrheitseigentümer Zhonghui Wang sei Haslauer in Kontakt.