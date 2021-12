Gaißau-Hintersee startet am Wochenende mit dem Skibetrieb

Frau Holle sei Dank: Früher als gedacht kann man ab Freitag in Gaißau-Hintersee skifahren.

"Der Dezember zeigt sich bisher von seiner charmanten, schneereichen Seite. Aus diesem Grund können wir am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag ab Gaißau einen Teil des Skigebietes öffnen.", verkündete Geschäftführer Bernhard Eibl in einer Aussendung.

Vorerst nur Gaißauer Seite in Betrieb

Konkret werden der 2er Sessellift, der Übungslift Spielbergalm, der Wieserhörndllift sowie der 4er Sessellift Wieserhörndl in Betrieb genommen. "Ab dem 17. Dezember werden voraussichtlich alle Anlagen durchgehend in Betrieb genommen.", ergänzt Eigentümerin Lisa Schmidlechner.

Bis 20. Dezember sind Saisonkarte noch zum vergünstigten Vorverkaufspreis erhältlich. Für Erwachsene kostet die Saisonkarte 305 Euro, für Jugendiche 191 Euro und für Kinder 105 Euro. Zudem erhalten Bürger/innen der Partnergemeinden Adnet, Krispl-Gaißau, Hintersee, Faistenau, Thalgau und Fuschl am See einen Sondertarif.

Tagesticket für Skitourengeher kostet zehn Euro

Auch Skitourengeher sind herzlich willkommen. Tageskarten oder auch Tourengeher-Saisonkarten sind direkt vor Ort erhältlich. Die Tourengeher-Saisonkarte kostet für die Wintersaison € 120,00, das Tagesticket liegt bei € 10,00 pro Person. Beide Tickets beinhalten die Parkgebühr, Pistenmitbenutzung in der Abfahrt, Nutzung der Infrastruktur, eine Bergfahrt (je Tag) mit einem beliebigen Lift und die Inanspruchnahme der Pistenrettung bei Unfällen während der Betriebszeit. Die Pisten sind täglich von 08:30 bis 17:00 Uhr für Skitourengeher geöffnet. Zudem sind am Mittwoch ab Gaißau und am Freitag ab Hintersee bis 22:00 Uhr Abendskitouren erlaubt.