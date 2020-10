Gaißau: Jetzt fehlt nur noch der Schnee

Eine große Hürde ist genommen, aber Zurücklehnen ist keine Option: Bis zum Saisonstart wartet noch jede Menge Arbeit auf die Lifteigentümer.

Die Nachricht hat am Donnerstag in kürzester Zeit weite Kreise gezogen, sogar im Ausland: Die neuen Eigentümer des Skigebiets Gaißau-Hintersee haben sich mit den noch ausständigen Grundbesitzern geeinigt, am Mittwoch wurde der letzte Vertrag unterschrieben. Der Hinterseer Hotelier Albert Ebner erhielt kurz nach der ersten Meldung auf der Homepage der "Salzburger Nachrichten" einen Anruf: "Ein Gast aus Deutschland hat bei mir gebucht, sechs Minuten nachdem die erste Meldung draußen war. Da wusste ich noch gar nichts von der Einigung." Man habe auf eine Lösung gehofft und gewartet. Noch sei nicht alles 1000-prozentig in trockenen Tüchern, "aber der erste große Teil ist erledigt. Es könnte sich ausgehen."

Ebner spielt darauf an, dass noch viel Arbeit auf die Eigentümer Bernhard Eibl und Berthold Lindner wartet. Daraus machen die beiden, trotz aller Erleichterung, keinen Hehl: "Wir haben ein Monsterprogramm vor uns", sagt Lindner, "wir müssen die Revision der Lifte abschließen, eine Konzession für den Betrieb der Lifte erwirken und uns in enger Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden auf die Saison vorbereiten."

Zumindest was die Konzession betrifft, kommen von der Seilbahnbehörde des Landes positive Signale. Leiterin Christine Wessely sagte den SN bereits Anfang September, dass die Entscheidung der Behörde "relativ rasch erfolgen" könne. Voraussetzung dafür seien die technische Überprüfung der Lifte, das entsprechende Betriebspersonal sowie Dienstbarkeitsverträge mit allen Grundbesitzern.

Eine große Unbekannte ist das Wetter: Niemand kann aus heutiger Sicht seriös sagen, ob und wann Schnee kommt, in welcher Menge und ob exakt in den Weihnachtsferien das Wetter die Flachgauer, Tennengauer und Stadt-Salzburger zum Skifahren locken wird.

SN/wizany Nach drei Wochen Zittern kam die Erleichterung für Hälfte-Eigentümer Bernhard Eibl (r.) und Andreas Ploner.

ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms gibt zumindest in einer Hinsicht Entwarnung: "Anders als im Vorjahr zeichnet sich nicht ab, dass der Winter besonders mild wird." Im Vorjahr sei bereits im Herbst klar gewesen, dass die Luftmassen aus dem Westen, vom Atlantik, nach Mitteleuropa strömen würden. "Heuer ist das sehr unwahrscheinlich. Vermutlich wird der heurige Winter im Vergleich zum langjährigen Mittel ein bisschen zu mild."

Egal ob Schnee kommt oder nicht: Der Adneter Bürgermeister Wolfgang Auer hat sich bereits mit seinem Krispler Amtskollegen Andreas Ploner (beide ÖVP) geeinigt: "Der Andi kauft Saisonkarte 001 und ich kaufe Saisonkarte 002." Die Gemeinde werde auch wieder alle Adneter mit einem finanziellen Zuckerl belohnen: "Wer am Ende des Winters mit einer Gaißau-Saisonkarte zum Tourismusverband kommt, erhält 20 Euro von uns zurück."

Auch beim Krispler Ortschef ist die Erleichterung groß: "Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Viele Einwohner kennen den Ort gar nicht ohne den Lift, den gibt es ja schon seit 50 Jahren."

In Faistenau hatten die Schüler und Lehrer der Sportmittelschule einen Liftbetrieb in Gaißau-Hintersee bereits herbeigesehnt. "Wir haben uns in den vergangenen beiden Wintern mit den kleinen Skiliften im Ort beholfen, aber das ist für die 13- und 14-Jährigen nicht mehr so geeignet. Für uns ist es eine Bereicherung, dass in Gaißau-Hintersee wieder aufgesperrt wird", sagt Direktorin Helga Ebner. Die gesamte Schule fahre 20 Mal pro Winter Skifahren.

Bernhard Eibl, Hälfteeigentümer und Geschäftsführer der Gaißau Hintersee Bergbahnen GmbH, zeigt sich im SN-Gespräch erfreut. Am Mittwoch habe man auf die Einigung angestoßen. "Wir haben uns in drei Monaten mit den Grundbesitzern geeinigt. Das dauert anderswo viel länger." Die vergangenen drei Wochen, die mitunter von zähen Verhandlungsrunden geprägt waren, will er nicht näher kommentieren: "Jetzt müssen wir nach vorn denken und nicht zurück", sagt Eibl.

Ausschlaggebend in der Einigung mit den ausständigen Grundbesitzern dürfte der Termin bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gewesen sein. Beide Seiten erwähnen seine Anstrengungen lobend.

In einer ersten Reaktion bedankte sich Haslauer bei den "inländischen Betreibern" für ihr Durchhaltevermögen und bei den Grundeigentümern für die bewiesene Kompromissbereitschaft. "Das Skigebiet Gaißau-Hintersee ist nicht nur für die Region selbst von großer Bedeutung, sondern auch für die Stadt Salzburg und die umliegenden Gemeinden." Deshalb stehe man auch zu der Zusage, Investitionen in Gaißau-Hintersee mit Steuergeld zu unterstützen.

Hälfteeigentümer und Rechtsanwalt Berthold Lindner sprach davon, dass in den Verhandlungen "Missverständnisse" aus dem Weg geräumt worden seien. Man werde von den Landwirten - zusätzlich zu den bisher gepachteten 1,6 Hektar Grund - eine zusätzliche Fläche von 1,5 Hektar anpachten. Diese befinde sich nördlich der bestehenden Parkplätze auf Gaißauer Seite. Zudem gebe es eine Option auf 0,5 Hektar Waldfläche, falls der Lift auf das Wieserhörndl gebaut werde.

Die Landwirte, Manfred und Maria Weißenbacher aus Krispl, meldeten sich erstmals zu Wort. Über das Rechtsanwaltsbüro Müller, Schubert & Partner ließen sie ausrichten, dass ihnen die große Bedeutung des Skigebiets für die Region stets bewusst gewesen sei. Man bitte aber um Verständnis dafür, dass man als Landwirte im Zusammenhang mit Grund und Boden nicht kurzfristig, sondern für Generationen denke. Beide Seiten hätten sich mit Kompromissbereitschaft und gutem Willen für den Fortbestand des Skigebiets eingesetzt.