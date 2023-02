Gaißau: Kritik an zwölf Euro für eisigen Parkplatz

Der Schnee ist da und die Sonne lacht vom Himmel: Derzeit stürmen Skitourengeherinnen und Skitourengeher die Route auf die Spielbergalm oder auf das Wieserhörndl. Ausgangspunkt für die Skitour ist die Talstation des Doppelsessellifts in Gaißau. Er steht heuer - wie das ganze Skigebiet - still, weil die Gaißauer Bergbahnen zum dritten Mal in Folge in Konkurs sind. Der Tourismusverband Krispl-Gaißau betreut den Parkplatz und die Toilettenanlagen. Pro Auto sind zwölf Euro zu bezahlen.

Diese Parkgebühr ist einigen Skitourengehern ...