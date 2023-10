Galerie in Faistenau dient als Plattform für heimische Kunst

Werke von zehn Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ort haben Claudia und Herbert Laner in ihrer Galerie Kunst+Handwerk in Faistenau ausgestellt.

Wenn es die Situation erfordert, verbringt Herbert Laner schon mal fünf Stunden bei minus 15 Grad am Hintersee. Erst wenn er mit seiner Vollformat Nikon Z6 die unterschiedlichen Stimmungen, die sich an einem Tag am See bieten, eingefangen hat, packt er zusammen. "Das geht so weit, dass ich mir manchmal schon Sorgen mache", schmunzelt seine Frau Claudia.