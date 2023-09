Ganz Abtenau war bei der Wander-Weltmeisterschaft auf den Beinen

Am Wochenende stand Abtenau im Zeichen des Wanderns. Unter den mehr als tausend Sportlerinnen und Sportlern der Wander-Weltmeisterschaft fanden sich fünf Klassen der Mittelschule Abtenau.

"So geht Schulunterricht", dachten sich die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Abtenau, als sie ihre Wanderschuhe schnürten und das Jausenbrot im Rucksack verstauten. Grund der Freude war die 20. Auflage der Wander-Weltmeisterschaft in Abtenau. Über 1000 Damen und Herren aus 17 Nationen nahmen an dieser Veranstaltung der Extraklasse teil. Unter ihnen waren die Schulklassen 1a, 1c, 2a, 2c und 4a der MS Abtenau.

Bewegung ist in der Gemeinschaft am schönsten

"Das Teilnahmeziel von uns Lehrerinnen und Lehrern war, die Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren. Das geht natürlich leichter in der Gemeinschaft - ganz ohne Zeitdruck", erzählt Lehrerin Eva Thomanek und ergänzt: "Uns war es auch ein Anliegen, den Schülerinnen und Schülern die Atmosphäre einer Großveranstaltung näherzubringen." Eva Thomanek war eine von sieben Lehrkräften, die die Abtenauer Schulkinder begleiteten.

Gewandert wurde während der Weltmeisterschaft jeden Tag, von Donnerstag bis Sonntag. Zahlreiche unterschiedliche Routen zwischen fünf und 40 Kilometern inmitten des Tennengebirges waren im Angebot. Die Abtenauer Schulkinder nahmen am Donnerstag und Freitagvormittag teil, wobei die ersten und zweiten Klassen fünf beziehungsweise sieben Kilometer im Rahmen des Turnunterrichtes marschierten. Die 4a-Klasse stellte sich am Donnerstagvormittag der Herausforderung Halbmarathon. Die vier schnellsten Schüler benötigten für die 20,7 Kilometer lange Flichtlhofberg-Runde lediglich vier Stunden. Dabei überwanden die Schülerinnen und Schüler 715 Höhenmeter.

Fahneneinmarsch als absoluter Höhepunkt

Am Donnerstagabend fand in einem eigens aufgebauten Festzelt die offizielle Eröffnungsfeier statt. Der Festeinzug der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde von der Trachtenmusikkapelle Abtenau begleitet. Für die Schülerinnen und Schüler der MS Abtenau wurde dieser Abend zu einem unvergesslichen. Sie hatten die große Ehre, die Fahnen der einzelnen Nationen zu tragen, was die Schulkinder mächtig stolz machte und ihnen einen großen Extraapplaus im Festzelt einbrachte.