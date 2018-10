Ganz Altenmarkt auf den Beinen zum Erntedankfest

Eine eigens gestaltete Erntekrone und viele Vereine und Brauchtumsgruppen waren am Sonntag in der Pongauer Gemeinde zu sehen.

Meist am ersten Sonntag in Oktober wird in den Pfarren des Salzburger Landes das Erntedankfest gefeiert. So auch am Sonntag in Altenmarkt. Angeführt von der Schnalzergruppe hoch zu Ross marschierten die Vereine des Ortes durch den Markt bis zur Pfarrkirche. Dort überbrachte die Landjugend Ennspongau die von ihr gestaltete Erntekrone Pfarrer Josef Hirnsperger zur Segnung, ehe in der Kirche der Festgottesdienst gefeiert wurde.

Zurückzuführen ist das Erntedankfest auf einen weltlichen Brauch des bäuerlichen Arbeitslebens im 18. Jahrhundert, bei dem das Gesinde dem Bauern nach Abschluss der Ernte einen Kranz mit geflochtenem Getreide überreicht hatte. Daraufhin wurden Mägde und Knechte zu einem Festessen eingeladen.

Quelle: SN