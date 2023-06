Ganz Filzmoos profitiert vom starken Tourismus im Ort

Die Berge brachten Filzmoos Touristen aus aller Welt - Touristen brachten dafür auch Einiges nach Filzmoos. "Fast jeder in Filzmoos hat in der Tourismus-Wirtschaft seinen Platz gefunden", weiß der Tourismusverband-Obmann Peter Donabauer.

"Fast jeder in Filzmoos hat in der Tourismus-Wirtschaft seinen Platz gefunden", weiß der Tourismusverband-Obmann Peter Donabauer. "Und ich glaube, dass jeder in Filzmoos weiß, was er an unserem starken Tourismus in der Gemeinde hat. Ansonsten gäbe es beispielsweise wohl kein Hallenbad bei uns."

Dass jeder Filzmooser auch vom ausgeprägten Sportangebot auf den umliegenden Bergen profitieren soll, will man mit einer Neuerung verdeutlichen. "Die Filzmoos Sommer-Card ist seit heuer auch für Einheimische erhältlich", informiert Donabauer. "Damit können nun auch wirklich alle das ausgezeichnete Tourismus-Angebot in Filzmoos günstig für sich entdecken."

Neu in Filzmoos ist auch die Filz & Moor Bilderbuchrunde. "Hier wollten wir auch dem Nachwuchs eine spannende Wanderung bieten, die es sich auf jeden Fall zu entdecken lohnt", verspricht Donabauer.

Und auch der Ausblick auf die kommenden Monate sei ereignisreich. "Wir schreiben weiter die Bergkultur und die Bergkunst groß. So laden wir in der letzten August-Woche zur UNICEF-Kulturwoche und freuen uns, im September wieder das Mountain Art Project veranstalten zu können. Wie man sieht, dreht sich in Filzmoos alles um die Berge und das verdeutlichen wir auch in unserem Angebot und Programm. Filzmoos ohne Berge gibt es einfach nicht - darum stellen wir unsere einzigartige Kulisse auch klar in das Zentrum unserer Arbeit."