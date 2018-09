Ganz Hallein soll am Entwicklungsplan mitarbeiten

Die Stadtgemeinde will Wünsche und Anregungen für das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) einholen.

Wo gibt es Bauland, wo Grünflächen, wo Industrie- oder Gewerbegebiet, wo werden Bahntrassen freigehalten etc.? Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) ist die Grundlage jedweder größeren Planung in jeder Gemeinde und ist jeweils für die nächsten 25 Jahre ausgelegt - dementsprechend langwierig ist der Erstellungsprozess.

Das REK der Stadt Hallein stammt aus den 1990er-Jahren, wurde 2006 aktualisiert und wird nun in den kommenden zwei Jahren (so zumindest der Zeitplan) neu erstellt - unter Zuhilfenahme der Halleinerinnen und Halleiner. Eine schriftliches "Anregungsformular" hat die Stadtgemeinde bereits ausgeschickt: "Wir haben rund 200 Rückmeldungen bekommen, großteils Baulandwünsche und Anmerkungen zu der Salzachbrücke zwischen Neualm und Kaltenhausen, die einmal medial im Gespräch war", sagt der ressortzuständige Vizebürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ).

Detaillierte Infos aus allen Stadtteilen

Da die Halleiner Stadtteile aber grundlegend verschieden sind, will man sich in den kommenden Monaten noch weit detailliertere Informationen holen: Von 4. bis 19. Oktober wird es Sprechtage sowie Ortsteilgespräche in allen Stadtteilen geben, bei denen die Bürger ihre Wünsche und Anregungen vorbringen können. "Es geht einerseits darum, ein niederschwelliges Angebot der Beteiligung zu schaffen, vor allem auch für die, die nicht sowieso dauernd in Kontakt mit der Gemeinde stehen", sagt die Soziologin Rosemarie Fuchshofer vom Salzburger Institut für Raumplanung (SIR), die im Expertenteam des Prozesses mitwirkt. "Andererseits wollen wir Wissen vermitteln und Verständnis schaffen: Was kann das REK, was sind überhaupt die Gestaltungsmöglichkeiten, wo sind die besten Orte für Infrastruktur?"

Anregungen einholen, Wissen vermitteln, Verständnis schaffen

Ortsplaner Christian Salmhofer betont: "Man kann nicht alles im REK erledigen, vieles passiert auch in weiterer Folge im Flächenwidmungsplan und im Bebauungsplan. Aber es ist wichtig, von Anfang an die Ideen einzuholen und groß und zukunftsorientiert zu denken. Die Bevölkerung liefert uns die Zutaten, mit denen wir kochen können."

ÖVP-Vizebürgermeister Max Klappacher, der rund 20 Jahre lang das Raumplanungsressort innehatte, betont: "Uns geht es darum, leistbaren Wohnraum zu schaffen, bei sparsamem Umgang mit den Ressourcen. Da die Stadtteile so unterschiedlich sind, müssen wir stark stadtteilbezogen arbeiten." Das betont auch der aktuelle Raumplanungsstadtrat Gottfried Aschauer (ÖVP): "Wir müssen festlegen, wo ist Wohnen möglich, wo Gewerbe, wo brauchen wir Platz für soziale Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen etc., damit Hallein weiter wachsen kann. Und wir müssen Defizite aus der Vergangenheit aufholen wie zum Beispiel in Rif, wo die Infrastruktur nicht mit der Bevölkerung mitgewachsen ist."