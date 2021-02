Ganz Obertauern hofft auf den 1. März

Werden die Covid-Maßnahmen gelockert, könnte die schneesichere Wintersportmetropole im März und April in eine Restwintersaison starten.

"Wenn man an dieser Zeit überhaupt eine positive Seite entdecken kann, dann ist das nur eine: Wir haben derzeit viel Zeit. Für unsere Familie und für Wintersport in einer der schönsten Gegenden überhaupt", meinen Matthias Schilchegger und Christian Binggl unisono. Und vielleicht noch etwas: Den Unternehmern in Obertauern scheint trotz Krise der Optimismus nicht verloren gegangen zu sein.

Angestellte alle arbeitslos gemeldet

Schilchegger führt ein - normalerweise sehr gut gehendes ...