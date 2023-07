"Ganz okay" kann nicht das Ziel sein

Wie viele junge Menschen in Salzburg noch leben würden, wenn es die Natur in der Umgebung nicht gäbe? Wahrscheinlich nicht viele, liest man sich die Antworten von dem Meinungsbild am Almkanal durch. Zugegeben: Der Lokalaugenschein ist keine repräsentative Studie. Das muss und kann er auch nicht sein. Fakt ist jedoch: Salzburg darf sich nicht auf seinen Outdoor-Vorzügen (die geografisch sowieso gegeben sind) ausruhen.

Der Stadt fehlt urbanes Angebot. Es braucht mehr Veranstaltungen, öffentliche Treffpunkte und junges Programm. Kein Wunder, dass viele der Interviewten die Mozartstadt nicht als Eldorado für junge Menschen beschreiben. Da kann sich die Politik noch so jugendfreundlich darstellen, wie sie möchte.

Die beeindruckende Landschaft in und um Salzburg herum birgt einen klaren Heimvorteil. Wenn die Stadt jetzt noch das verstaubte Image mit urbanem Touch ersetzt, können wir anfangen, von einer Jugendstadt zu sprechen. Dafür muss sich die Stadtpolitik das Thema Jugendkultur auf die Fahnen und nicht nur auf die Wahlplakate heften. Vielleicht ist dann die Antwort auf die Frage, wie man sich als junger Mensch in Salzburg fühlt, irgendwann mehr als nur ein "Ganz okay".