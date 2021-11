Garage brennt in Bad Hofgastein ab - Wohnhaus gerettet

Durch die dichte Bauweise der Gebäude fing die Fassade sowie die Dachkonstruktion des angrenzenden Wohnhauses ebenfalls Feuer, Fenster waren bereits geborsten.

Montagfrüh ist in einer Garage in Bad Hofgastein Feuer ausgebrochen: Gegen halb vier Uhr morgens traf die Feuerwehr vor Ort ein. Eine Garage und zwei Gartenhäuser standen im Ortsteil Wieden bereits in Vollbrand. Die Flammen waren dabei, auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen, Fenster waren bereits geborsten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr und der guten Wasserversorgung konnte das Wohnhaus gerettet werden. Mehrere Autos und Motorräder, die in der Garage parkten, wurden dem Brand zerstört worden. 36 Feuerwehrleute und vier Atemschutztrupps mit sechs Fahrzeugen waren vor Ort. Kurz vor sieben Uhr morgens konnte der Einsatz beendet werden.