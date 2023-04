Garagenbrand in Koppl: Aschereste in der Mülltonne waren die Brandursache

Großeinsatz der Feuerwehren am Sonntagabend im Flachgau. In einer Doppelgarage war ein Brand ausgebrochen. Gegen 18 Uhr haben die 130 Einsatzkräften das Feuer unter Kontrolle gebracht.

Bei dem Garagenbrand am Sonntagabend in Koppl handelt es sich um keine Brandstiftung. Eine Sachverständiger hat im Auftrag des Landeskriminalamts die Brandursache in der Garage in Koppl untersucht. Er kam nun zu dem Ergebnis: In einer Mülltonne wurden wurden Aschereste entsorgt. Diese entzündeten den Müllcontainer.

Am Sonntag um 16.56 Uhr ging bei der Landeswarnzentrale ein Alarm ein - Kellerbrand in Koppl-Habach. Wenig später wurde die Alarmstufe 2 ausgelöst. Ein Hintergrund war die starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Koppl (inklusive der Löschzüge Ladau und Guggenthal) sowie die Feuerwehr Hof und der Löschzug Schwaighofen (Eugendorf) rückten aus. Zudem wurden das Atemschutzfahrzeug aus Seekirchen und die Drehleiter aus St. Gilgen angefordert. Rund 130 Feuerwehrleute wurden angefordert. Gegen 18 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.