Garagenbrand in Salzburg Liefering: Pkw vollkommen ausgebrannt

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brandeinsatz in der Stadt Salzburg. Ein Pkw fing in einer Garage Feuer, verletzt wurde dabei niemand.

In der Münchner Bundesstraße im Stadtteil Liefering geriet ein abgestelltes Auto in einer Garage in Brand. Die Berufsfeuerwehr Salzburg und die Freiwillige Feuerwehr Liefering waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Das Auto war unbesetzt, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden soll ersten Berichten zufolge aber hoch sein. Über die Brandursache war zunächst noch nichts bekannt. Durch den Einsatz kam es an der Münchner Bundesstraße zwischenzeitlich zu kleineren Verkehrsverzögerungen.