Garten-Roas im Seenland: Wo sich Pflanzen noch in Ruhe entfalten können

Die Kräutergärten des Seenlands stehen im Mittelpunkt der "Garten-Roas" am 5. September. Elisabeth Mayer lädt in ihren Traumgarten Tannberg.

Im August erntet Elisabeth Mayer alles, was ihr Traumgarten Tannberg in Lochen hergibt - und das ist nicht wenig: Gemüse, Obst, Beeren und Kräuter. "Dann wird der Garten bis nächsten April in Ruhe gelassen. Ein halbes Jahr lang darf er tun, was er will", sagt Mayer. Auch Stauden werden im Herbst nicht zurückgeschnitten. Diese nachhaltige Bewirtschaftung gefällt nicht nur den Pflanzen. "Die trockenen Halme sind ein wertvolles Biotop für Insekten", betont Mayer.

Ihr Wissen über heimische Pflanzen und ...