Gasalarm am Alten Markt in Salzburg: Feuerwehr bannte Gefahr

Bagger hatte eine Erdgasleitung zwischen Café Fürst und Tomaselli mit einem Schremmhammer durchlöchert. Niemand wurde verletzt.

Das Missgeschick passierte am Dienstag gegen 11 Uhr am Vormittag einem Baggerfahrer am Alten Markt in Salzburg. Mit einem Schremmhammer schlug er ein etwa zwei bis drei Zentimeter großes Loch in eine Erdgasleitung. Das ausströmende Gas wurde zum Glück sofort bemerkt.

"Dieses Erdgas ist mit einem Geruchsstoff, dem sogenannten Tetrahydrothiophen versehen, eine Schwefelverbindung", erklärte wenig später Andreas Reitsamer von der Salzburger Berufsfeuerwehr, der den Einsatz leitete.

Es stellte sich heraus, dass einer der Bauarbeiter bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr das Loch mit dem ausströmenden Gas mit der Hand abzudrücken versuchte. "Wir haben dann mit einem selbstverschweißenden Klebeband das Loch abgedichtet und einen zweifachen Brandschutz mit einem Schaum- und einem Hochdruckrohr aufgestellt", so Einsatzleiter Reitsamer. Wenig später begannen Techniker der Salzburg AG die Gasleitung zu reparieren.

Parallel mussten die Feuerwehrleute sowie die Polizei die zahlreichen Passanten rund um den Baustellenbereich am Alten Markt zurückweisen.