Gasalarm in der Tiefgarage des neuen Seniorenheimes im Salzburger Nonntal

Berufsfeuerwehr konnte die Gefahr rasch bannen. Eine Evakuierung war nicht notwendig.

Bei Bauarbeiten geriet am Mittwochnachmittag eine Propan-Butangasflasche in der Tiefgarage des Seniorenheimes in Brand. Wenig später war die Berufsfeuerwehr mit 14 Mann zur Stelle. Einsatzleiter Andreas Reitsammer: "Wir haben ein Hochdruckrohr zur Kühlung in Stellung gebracht, dann die Flamme kontrolliert abgeschlagen und letztlich das Gas aus der Flasche in einem Wasserbehälter im Freien kontrolliert abgelassen. Dann wurde die Garage belüftet." Für eine kurze Zeit habe sich in der Garage eine explosive Gas-Luftmischung entwickelt, eine Evakuierung des Heimes sei jedoch nicht notwendig gewesen. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/ROBERT RATZER

Quelle: SN