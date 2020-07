Gast fiel von Balkon und starb: Freispruch für Pongauer Pensionsbetreiber

Zu einem tragischen Unfall kam es im Jänner 2020 in einem Beherbergungsbetrieb im Pongau. Ein junger Mann, damals mit Arbeitskollegen auf mehrtägigem Firmenausflug, stürzte von einem im Gang des zweiten Stocks der Pension befindlichen Balkon mehrere Meter in die Tiefe. Er erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.

Im Zusammenhang mit der Tragödie musste sich der Pensionsbetreiber am Freitag wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft lastete ihm an, den Balkon lediglich mit einem rund 80 Zentimeter hohen Geländer gesichert zu haben, obwohl dieses laut den ...