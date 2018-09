Gast schlug in Salzburger Lokal um sich und drohte Ex-Freundin mit Umbringen

Ein 24-jähriger Oberösterreicher hat Sonntagfrüh in einem Lokal in der Salzburger Altstadt zwei Mitarbeiter attackiert, worauf es zu einem Tumult kam. Der Randalierer wurde verletzt in ein Spital zur Erstversorgung gebracht. Kurz darauf suchte er die Wohnung seiner Ex-Freundin auf, würgte sie und drohte ihr mit dem Umbringen, teilte die Polizei Salzburg mit.

Gegen 2.45 Uhr geriet der Gast mit dem Personal an der Bar aneinander. Der 24-Jährige schlug zu, worauf der Türsteher einen Pfefferspray zückte, um den Angreifer außer Gefecht zu setzen. Von dem Spray wurde auch dessen 26-jähriger Begleiter getroffen. Die zwei wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Angestellten des Lokals wurden unbestimmen Grades verletzt.

Nach der ambulanten Behandlung sorgte der 24-Jährige erneut für Aufregung. Gegen 4.30 Uhr läutete er seine Ex-Freundin aus ihrer Wohnung in Salzburg Lehen. Er packte die 23-Jährige am Hals und kündigte an, sie töten zu wollen. Die junge Frau konnte sich losreißen und alarmierte die Polizei. Der Oberösterreicher flüchtete.

Quelle: APA