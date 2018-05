Gastein, das entspannteste Tal in den Alpen

Yoga ist ein Megatrend. Auch in Salzburg. Das Gasteiner Tal ist nun drauf und dran, zum entspanntesten Flecken unserer Alpen zu werden. Immerhin sind die Yogatage Gastein die größten ihrer Art in Europa.

Die Antwort lautet klar und eindeutig: "Nein!" - niemand müsse ein Mensch mit "Gummiknochen" sein, wenn er zu den Yogatagen nach Gastein reise. Ganz im Gegenteil.

Das Angebot richte sich an alle Alters- und Leistungsgruppen. Vor allem auch an Einsteiger. Also an Menschen, die im Stress des Alltags nicht nur rein sprichwörtlich ins Hecheln und damit aus dem richtigen Atem-Rhythmus geraten. Innerhalb von zehn Tagen und in 18 Partnerhotels werden bei der fünfte Auflage dieser Veranstaltungsserie von 40 Lehrenden 300 Yoga-Einheiten angeboten.

Den Teilnehmern wird das Wissen um richtige Entspannung vielleicht "der" Anker im Alltag werden. Für die lokale Gastronomie und Hotellerie haben sich die Yogatage als Geschenk des Himmels in der Vor- und Nachsaison erwiesen. Mehrere Tausend Nächtigungen werden mittlerweile erzielt. 2014 wurde in Bad Hofgastein die zarte Basis gelegt. Jetzt sind so genannte Retreats in allen Orten des Gasteinertals möglich. Re-was bitte schön?

Was bedeutet dieses merkwürdige Wort? Elfi Mayr, Initiatorin der Yogatage: "Im modernen Yoga, und davon reden wir, wird der Begriff Retreat als Form des Erholungsurlaubs interpretiert." Es gehe um den Rückzug vom Alltag für den Zeitraum einiger Tage. Im Zentrum stünden das Loslassen vom Alltag und von alltäglichen Gewohnheiten. Das falle mit der Konzentration auf die Yoga-Praxis leichter als mit rein meditativen Übungen. Meditative Einheiten würden sich perfekt mit körperlichen Übungen verbinden. Die gebürtige Oberösterreicherin Elfi Mayr (58) hat die Yogatage "erfunden". Sie gibt den "Yoga Guide" heraus und betreibt einen eigenen Yoga-Blog im Internet.

Im Gespräch erläutert sie die mittlerweile lokal zu beobachtende Breitenwirkung: "An eigenen speziellen Kursen in Gastein nehmen auch Mitarbeiter aus der Gastronomie teil. Um Entspannungstechniken für den Alltag in ihren stressbehafteten Berufen zu erlernen." Für Schulen im Gasteiner Tal gibt es, losgelöst von den Yogatagen, ebenfalls Kurse.

"Und zwar für Volksschüler in Bad Gastein. Eine Kinderyoga-Expertin bereitet Übungen in spielerischer Form auf. Das Angebot gilt auch für Familien. Es wirkt, wie sich zeigt, für Kinder und Eltern entspannend. Die Kinder vor allem kommen rasch von ihrem oft recht hohen Stresslevel herunter." Während der Yogatage ist neben den Hotels auch das Kongresszentrum Bad Hofgastein Ort der Entschleunigung. Die Teilnehmer atmen, umgeben von prächtiger Landschaft, etwa auf der Yogaplattform am Stubnerkogel (2246 m) oder im Kurpark tief durch. Im Umfeld des Wasserfalls werden ebenfalls die innere Mitte und optimal Entspannung gesucht. Elfi Mayr: "Geplant ist zudem eine Nachtwanderung nach Sportgastein mit Vollmondyoga und Meditation." Auch Kräuterwanderungen, die mit Yogaübungen verbunden sind, werden Interessierten angeboten.

Bei allen Einheiten gehe es um Achtsamkeit - "mit positivem Blick auf sich selbst, auf die Natur und die vielen kleinen Wunder in der Welt des Nationalparks Hohe Tauern". Elfi Mayr, die Betriebswirtschaft studierte, in Wien lebt und das Gasteiner Tal beim Skifahren als zweite Heimat für sich entdeckte, will an ihrem Projekt weiterarbeiten. Nach einem Vortrag in der Tourismusschule etwa entstand die Idee, Yoga und die sorgsame Vermarktung zum Thema einer Diplomarbeit zu machen. Das Programm der Yogatage im Detail: www.gastein.com

Auch die Bevölkerung ist herzlich eingeladen

Beim Yoga-Opening zum Mitmachen am Samstag, 26. Mai (20 Uhr, Kongresszentrum Bad Hofgastein), präsentieren Lehrende aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verschiedenste Yogastile in kompakter Form. Bei freiem Eintritt stehen Klassiker wie Rückenyoga, Hatha-Yoga, Yin- und Vinyasa-Flow-Yoga ebenso auf dem Programm wie aktuelle Neuentwicklungen aus der immer bunter werdenden Yogaszene wie Therapeutisches Yoga, Faszientraining oder Detox-Yoga.

"Atme die Berge" lautet das Thema diesmal. Die Yogatage finden zwei Mal jährlich an jeweils zehn Tagen statt. Der Yogafrühling vom 25. Mai bis 3. Juni. Der Yogaherbst vom 12. bis 21. Oktober. Einige Hotels bauten wegen der Nachfrage spezielle Yogaräume.