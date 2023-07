Gastein widmet sich dem Müll

Gemeinsam mit ihren künftigen Mitschülern aus dem Kindergarten machten sich die dritte und vierte Klasse der Volksschule Bad Gastein auf und sammelten im Namen der Nachhaltigkeit Müll.

Vor Kurzem luden die dritte und vierte Klasse der Volksschule Bad Gastein die zukünftigen Mitschüler aus dem Kindergarten Bad Bruck zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion ein. "Müll sammeln in Volksschulen ist eine großartige Möglichkeit, Kinder über Nachhaltigkeit zu unterrichten und sie für Umweltfragen zu sensibilisieren", weiß Direktorin Birgit Jankela.

Ausgestattet mit geeigneten Handschuhen und Müllsäcken, machten sich die Kinder mit den Lehrkräften auf den Weg, um in der näheren Umgebung den achtlos weggeworfenen Müll zu entsorgen.

Den Lehrerinnen und der Direktorin der VS Bad Gastein ist es wichtig, dass bereits im Volksschulalter eine Sensibilisierung erfolgt. So fanden auch schon einige Upcycling-Projekte an der Schule im Gasteinertal statt, wo aus Plastikflaschen, Kartons, Zeitschriften und vielem mehr neue Gegenstände hergestellt wurden. "Wir sprechen in der Schule über Themen wie Verschmutzung, Ressourcenverschwendung und über den Einfluss von Abfällen auf Tiere und Ökosysteme", erklärt die Direktorin der Bad Gasteiner Volksschule, Birgit Jankela, abschließend.