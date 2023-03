Gasteiner finden keinen neuen Tierarzt

Ab September droht das Gasteiner Tal ohne Veterinär dazustehen. Ärzte für Großtiere sind in ganz Salzburg Mangelware. Gründe dafür gibt es viele.

Hans Christ ist Tierarzt aus Leidenschaft. Mit seinem weißen Toyota Land Cruiser fährt er selbst die entlegensten Bergbauernhöfe an. Der gebürtige Wiener ist der einzige Veterinärmediziner im Gasteiner Tal, spezialisiert auf Großtiere. Mit Anfang September geht Christ in Pension. Daran gebe es kein Rütteln mehr. "Es war eine schöne Zeit, aber ich bin dann 65 Jahre alt und merke, dass ich an Belastungsgrenzen stoße."

Der näher rückende Abgang sorgt zusehends für Nervosität. Die zwei Jahre andauernde Suche nach ...