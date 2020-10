Gasteiner kämpfen um ihren Krampuslauf

Nirgends ist der Krampus so wichtig wie im Gasteinertal. Die Protagonisten wollen auch heuer am 5- und am 6. Dezember von Haus zu Haus ziehen. Das Land kann das Ganze nicht verbieten.

SN/wolkersdorfer Eine traditionelle Gasteiner Krampusgruppe (Brantnauer Pass, Dorfgastein).