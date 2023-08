Gasteiner koordiniert die vier Pongauer Senecura-Heime

Jörg Zaglmayr aus Bad Hofgastein ist neuer Regionaldirektor der Senecura in Salzburg und koordiniert damit künftig die vier Pongauer Standorte des gebeutelten Pflegeunternehmens. In Altenmarkt, Großarl, Hüttau und Wagrain sei man aktuell gut aufgestellt.

Jörg Zaglmayr aus Bad Hofgastein ist als neuer Regionaldirektor künftig für die Koordination der fünf Senecura-Sozialzentren im Land Salzburg verantwortlich. Ende des Jahres soll das Heim in Salzburg-Lehen, das durch den sogenannten Pflegeskandal im vergangenen Jahr traurige Bekanntheit erlangte, an einen neuen Betreiber übergeben werden. Dann wird sich das Tätigkeitsfeld von Senecura in Salzburg auf die vier Heime in Großarl, Hüttau, Wagrain und Altenmarkt beschränken. Im letztgenannten ist Zaglmayr bereits seit 2022 als Leiter des Hauses tätig. "Diese Funktion in Altenmarkt bleibt trotz meiner neuen, zusätzlichen Rolle unverändert", stellt der 57-Jährige klar.

"Nicht alle über einen Kamm scheren"

Als Regionaldirektor ist Zaglmayr nunmehr für das operative Geschäft der vier Pongauer Sozialzentren und die strategische Planung zuständig. Neben den Ereignissen in Lehen schaffte es Senecura zuletzt auch mit dem einstigen Sozialzentrum in Radstadt in die Schlagzeilen. Dort hatte die Gemeinde nach Beschwerden über die Situation im Heim den Betrieb des Hauses wieder selbst übernommen. Aus Großarl, Hüttau, Wagrain und Altenmarkt hört man weitestgehend zufriedene Stimmen zur Pflege in den örtlichen Einrichtungen. Was in Radstadt im Gegensatz zu anderen Senecura-Einrichtungen schiefgelaufen ist, könne er mangels damaliger Einsicht nicht beurteilen, so Zaglmayr. "Ich kann nur bitten, das nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ich bin überzeugt, dass wir etwa hier bei mir in Altenmarkt sehr gut arbeiten und unsere tägliche Arbeit ist unser bestes Marketing," erklärt er und verweist zusätzlich auf die Einstellung der Strafverfahren gegen 16 damalige Mitarbeiter in Lehen.

Personalsuche als Herausforderung

In seiner neuen Rolle will der Gasteiner künftig auf eine verstärkte Kooperation unter den Pongauer Heimen setzen. "Das beginnt bei gemeinsamen Ausflügen, kann aber auch bis zum gegenseitigen Aushelfen bei unvorhersehbaren Personalengpässen gehen", schildert Zaglmayr. Aktuell ist man in den heimischen Senecura-Sozialzentren personell vergleichsweise gut aufgestellt. In Hüttau und Großarl kann man daher 100 Prozent der vorhandenen Betten belegen, in Wagrain und Altenmarkt rund 90 Prozent. Die Rekrutierung von Pflegekräften werde immer schwieriger. Senecura habe deshalb schon vor Jahren damit begonnen, auch in Drittstaaten wie Kolumbien nach geeignetem Personal zu suchen. Alle Lücken könne man damit hierzulande aber noch nicht schließen. "Bei zu wenig Personal muss man dann eben auch die Bewohnerzahlen reduzieren", erklärt Zaglmayr. "Unbelegte Betten sind natürlich schlecht, aber über allem muss stehen, dass die Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt möglichst gut betreut werden." Dass das in den vier Senecura-Standorten im Pongau funktioniert, davon ist der neue Regionaldirektor überzeugt: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich Großartiges. Jede Einrichtung hat ihr ganz eigenes Herz, und das soll auch in Zukunft so bleiben."

Für Zaglmayr ist die neue Aufgabe jedenfalls ein weiterer Meilenstein in seiner vielseitigen Vita. Der gelernte Kaufmann absolvierte neben seiner MBA-Ausbildung im Bereich Gesundheitsmanagement weitere Ausbildungen zum Mentaltrainer, Heilmasseur und Fußballtrainer. Vor seinem Weg zu Senecura hatte er verschiedene leitende Funktionen in der Flüchtlingsbetreuung inne.