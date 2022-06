Gasteiner Tal: Tauernbahnstrecke nach Murenabgang bis Donnerstagabend gesperrt

Nach einem Murenabgang im Gasteiner Tal musste Donnerstagfrüh die Tauernbahnstrecke zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein für den Zugverkehr gesperrt werden. Laut ÖBB wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Nach einer Hangrutschung in der Nacht auf Donnerstag ist die Tauernbahnstrecke zwischen Bad Gastein und Bad Hofgastein im Pongau wohl noch bis in die Abendstunden unterbrochen. Die beständigen und teils starken Niederschläge haben dazu geführt, dass gegen 2.00 Uhr rund 50 Kubikmeter Erdreich und Geröll auf das Gleis abgingen. Wie die ÖBB in einer Aussendung informierten, arbeite man bereits intensiv daran, die Strecke wieder freizumachen und abzusichern.

"Neben dem Material auf dem Gleis gehört auch darüber liegendes loses Material entfernt, um weitere Rutschungen zu vermeiden", sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair zur APA. "In einem zweiten Schritt wird eine provisorische Absicherung mit Betonleitwänden errichtet, damit der Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann."

Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Die betroffene Stelle sei schwer zugänglich und nur über die Schiene erreichbar. Für die Beseitigung des Gerölls stehe bereits ein Spezialbagger im Einsatz. "Die Herausforderung ist, dass alle Gerätschaften, der Bagger und die Betonleitwände mit dem Zug hingebracht werden müssen und auch das Material nur über die Schiene abtransportiert werden kann", erklärte Gasser-Mair.

Die ÖBB haben zwischen den beiden Gemeinden einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Reisenden eingerichtet - dadurch sind Verzögerungen von bis zu 60 Minuten möglich.

Gefahr im Pinzgau am größten

Am Donnerstag regnet es laut Prognose der ZAMG aus dichten Wolken lang anhaltend und in Summe ergiebig. Die stellenweise großen Regenmengen können zu kleinräumigen Überschwemmungen oder Vermurungen führen, wobei die Gefahr dafür am größten im Pinzgau ist. Zum Abend hin werden die trockenen Phasen vorübergehend häufiger. Es weht recht lebhafter Nordwestwind, vor allem in den Tauern wird es stürmisch. Die Temperaturen kommen über 12 bis 17 Grad nicht hinaus.