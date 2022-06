Gasteiner Tal: Tauernbahnstrecke nach Murenabgang gesperrt

Nach einem Murenabgang im Gasteiner Tal musste Donnerstagfrüh die Tauernbahnstrecke zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein für den Zugverkehr gesperrt werden. Laut ÖBB wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Unklar sei, wann die Strecke wieder freigegeben werden könne.

Am Donnerstag regnet es laut Prognose der ZAMG aus dichten Wolken lang anhaltend und in Summe ergiebig. Die stellenweise großen Regenmengen können zu kleinräumigen Überschwemmungen oder Vermurungen führen, wobei die Gefahr dafür am größten im Pinzgau ist. Zum Abend hin werden die trockenen Phasen vorübergehend häufiger. Es weht recht lebhafter Nordwestwind, vor allem in den Tauern wird es stürmisch. Die Temperaturen kommen über 12 bis 17 Grad nicht hinaus.