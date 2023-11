Gasteinertal: Retter übten spektakuläre Personenbergung aus Gondeln

"Seilbahnstillstand am Stubnerkogel. 70 bis 80 Menschen in den Gondeln eingeschlossen." - So hatte am Samstag das Szenario einer großen Übung der drei Bergrettungs-Ortsstellen im Gasteinertal gelautet.

BILD: SN/BERGRETTUNG SALZBURG Die Einsatzkräfte hatten heikle Übungsaufgaben zu bewältigen.