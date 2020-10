Gastro-Gutscheine als Trost für die Wirte

Für entgangene Weihnachtsfeiern könnten Salzburger Arbeitnehmer nun Gutscheine für die Gastronomie erhalten. Die Stadt macht den Vorreiter, Nachahmer ausdrücklich erwünscht.

Arbeitnehmer, deren Weihnachtsfeier heuer ausfällt, könnten stattdessen einen Gutschein bei einem Wirt bekommen. Diese Idee äußerte KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl vergangene Woche.

Die Stadt Salzburg macht den Vorreiter. Wie im Stadtratskollegium und in der Magistratsdirektion beschlossen, erhält jeder der rund 3000 Mitarbeiter dieses Jahr einen Wertgutschein in Höhe von 44 Euro - das entspricht den Dienstgeber-Beiträgen für entgangene Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern. "Wir haben längst beschlossen, dass es so kommen soll. Da brauchen wir keine KPÖ, die sich das Thema dann auf ihre Fahnen heftet", heißt es aus dem Bürgermeister-Büro, wo man etwas verschnupft ist über die Presseaussendung von Dankl. Dem jungen Gemeinderat geht es aber vor allem darum, mit der Aktion Nachahmer auf den Plan zu rufen. "Wenn Stadt, Land, Salzburg AG, die Landeskliniken und weitere ausgegliederte Betriebe mitziehen, kommt schon etwas zusammen", sagt Dankl, der von einer Win-win-Situation für die Beschäftigten und die Gastronomen spricht. Er sieht die Stadtregierung am Zug, um einen runden Tisch mit der Tourismus Salzburg Gesellschaft, öffentlichen Betrieben, Land und Gastronomiebetrieben einzuberufen.

Im Grunde folgt die Stadt Salzburg damit der Wirte-Förderung in Wien, die an der Salzach kürzlich noch als Wahlkampfzuckerl belächelt worden war. Die Wirte sehen diese Förderung positiv. Christian Wanka vom Pliemgut in Aigen sagt, dass sämtliche vorreservierten Weihnachtsfeiern bei ihm abgesagt sind: "Sie hätten jeweils 70, 80 Personen umfasst." Jetzt dürfen mit den Corona-Regelungen gerade einmal zehn Menschen an einem Tisch sitzen. "Das Weihnachtsgeschäft schaut daher mau aus", sagt Wanka. Den Vorstoß der Stadt begrüßt er: "Das bringt uns auf jeden Fall etwas." Wirte-Sprecher Ernst Pühringer geht davon aus, dass dieses Jahr das Gros der betrieblichen Weihnachtsfeiern ausfallen wird. Ihm obliegt es nun, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer zu entscheiden, für welche Betriebe diese Gutscheine Gültigkeit haben sollten.

Wenn, dann Essensgutscheine und kein Aufruf zum Trinken

Für Dienstag (nach Redaktionsschluss) war eine Sitzung anberaumt. Man werde versuchen, möglichst alle ins Boot zu holen. Die Gutscheine sollten aber sicher Essensgutscheine sein und nicht zum reinen Getränkekonsum oder Besuch an der Würstelbude aufrufen, sagte Pühringer im Vorfeld. Und dass die Auswahl ein schwieriger Prozess werde, weil in Summe so viele Player involviert seien.

In seinem Gasthof Zur Hölle in Gneis sind bis auf eine Weihnachtsfeier alle storniert. In einem normalen Jahr veranstalte er 40 bis 50 solcher Feiern. "Da ist der Dezember-Umsatz dahin", sagt Pühringer. Die Regelung, maximal zehn Personen zuzulassen, habe dem Weihnachtsgeschäft heuer den Garaus gemacht.