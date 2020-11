Gastronom baut trotz Krise

Alex Reitinger wagt trotz Coronapandemie einen Gastroneubau im Zentrum von Werfenweng.

"Das ist mein Lebenstraum seit gut 20 Jahren", verrät der gebürtige Mühlbacher Alex Reitinger.

Bereits im November des nächsten Jahres soll die Eröffnung des architektonisch markanten Neubaus aus viel Glas und Holz erfolgen. "In der untersten Ebene bieten wir Delikatessen von Partnern an, die höchstem Standard gerecht werden. Ausschließlich regionale und saisonale Produkte", sagt der künftige Hausherr zu seinen Plänen.

Reitinger kennt man bislang als Betreiber bzw. Pächter des Restaurants "Auszeit" und als Stoaalm-Wirt. Dort, wo bislang die "Stoaalm" samt Schirmbar stand, wird an seinem neuen dreistöckigen Genussprojekt gebaut: "Ich möchte im unteren Bereich diverse Delikatessen und alle möglichen lokalen Produkte zum Mitnehmen verkaufen. Meinen Prosciutto vom Hüttauer Wollschwein genauso wie andere hausgemachte Produkte wie beispielsweise Würste, Speck, Käse oder einen guter Vogelbeerschnaps."

Reitinger plant dafür eine Art Vernetzung von lokaler Gastronomie und regionalen landwirtschaftlichen Produzenten. Der gelernte Koch und Sohn der Bürgermeisterin von Mühlbach, Anni Reitinger, weiter: "In der oberen Ebene entsteht eine Bar im englischen Stil. Dort bieten wir unseren Gästen Streetfood, also vor allem leichte und kleine regionale Happen an. Es soll eine etwas andere Gastronomie sein."

Zur ausdrucksstarken Architektur wird auch ein eigener Weintower von acht Metern Höhe gehören, "gefüllt mit gut 6000 Flaschen Wein."

Im zweiten Stock plant Reitinger ein Restaurant. Insgesamt wächst das Projekt "Cool Mountain" auf über 1000 Quadratmetern Fläche. Die Räumlichkeiten sollen neben Restaurant, Bar und Terrasse Platz für bis zu 180 Personen auf allen Ebenen bieten und auch für Firmenevents, Schulungen oder Meetings technisch ausgerüstet werden.

Das Restaurant "Auszeit" möchte er künftig ebenso mit seinem Team weiterbetreiben "und natürlich auch immer wieder in der Küche stehen. Denn ganz ohne Kochen geht es nicht", lächelt er und blickt positiv in die Zukunft: "Im Sommer verlässt uns das leidliche Thema Corona und dann starten wir durch."