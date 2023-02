Das Tomaselli in Salzburg - Österreichs ältestes Café wird frisch herausgeputzt

Jedes Jahr in den Semesterferien sind im Café Tomaselli in der Altstadt Handwerker zu Gange. Hand legt auch der Enkel des Kunsttischlers an, der 1930 die Ausstattung schuf.

Wie gut, dass Kaffeehausbesitzerin Olga Tomaselli Ende der 1920er-Jahre zu Gast bei Theaterimpresario Max Reinhardt im Schloss Leopoldskron war und großen Gefallen an den Wandvertäfelungen aus der Werkstatt des Salzburger Kunsttischlers Anton Widerin fand. Für die Renovierung des Café Tomaselli im Jahr 1930 beauftragte sie daher Widerin mit dem Gesamtentwurf und ließ eine ähnliche Wandverkleidung aus Nussholz anfertigen. Bis heute erfreuen sich die Gäste an der kunstvollen Arbeit und den Intarsien. Aus Widerins Werkstatt, die seit 1925 in Itzling beheimatet ...