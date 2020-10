Gastronomin geht im Fernsehen auf Nachfolgersuche

Claudia Müller sucht einen neuen Betreiber für das "Müllers Deli" in Golling - via ServusTV.

Das Offensichtliche vorweg: Nein, die Corona-Pandemie oder akute Erfolglosigkeit seien nicht der Grund für die Nachfolgersuche, betont Claudia Müller im TN-Gespräch. Ganz im Gegenteil, sogar im Corona-Sommer sei das Geschäft den Umständen entsprechend gut gelaufen. Nein, ihr großes Problem heißt Zeitmangel: "Wir wollen uns auf die Kinder und Stefans Firma konzentrieren." Sie ist dreifache Mutter, führt selbstständig das Café, auch ihr Lebensgefährte Stefan Gaggl ist selbstständig tätig (als Versicherungsberater) und packt auch im Lokal mit an, wenn Not am Mann ist. "Meine Mutter möchte sich ganz aus dem Lokal zurückziehen und dann lässt sich das alles nicht mehr organisieren", sagt Müller. "Ich habe lang überlegt, einen Partner für das Lokal ins Boot zu holen, aber niemand kann Mira ersetzen."

Von der Mutter das "Müller's Café" übernommen

Ihre Mutter Mira hatte 2005 in den Räumlichkeiten im Gollinger Markt "Müller's Café" eröffnet, 2016 übernahm Tochter Claudia die Geschäftsführung, 2018 modernisierte sie das Café und wandelte es in ein Tageslokal um. "Meine Mutter hat 2005 200.000 Euro in das Lokal gesteckt und wir ungefähr noch einmal das Gleiche 2018", betont sie, "ein Nachfolger könnte direkt ohne großen Umbau starten."

Auf der Suche nach einem Nachfolger stieß sie auf die ServusTV-Sendung "Die Nachfolger - Mein Betrieb wird dein Betrieb" und bewarb sich erfolgreich. "Wir erzählen die Geschichten der Unternehmen über ihre Eigentümer. Es geht nicht nur um Businesszahlen, sondern um Emotionen", sagt Produzent Günther Pfleger von Degn Film. Ende September kam das Kamerateam für die Dreharbeiten für zwei Tage nach Golling. Neben dem "Müllers Deli" selbst wird auch viel von der Gegend zu sehen sein - eine gute Werbung für den Tourismusort Golling.

Ausstrahlung am 12. November

Vier Folgen des Formats wurden bereits im Frühjahr ausgestrahlt, fünf weitere folgen ab 15. Oktober (21.10 Uhr). In je zehn- bis 15-minütigen Beiträgen werden pro Folge drei bis vier Unternehmen, die Nachfolger suchen, vorgestellt und es wird Rückschau gehalten, ob die Suche in den vorigen Folgen erfolgreich war. Das "Müllers Deli" wird in der letzten Folge am 12. November präsentiert.