Gattin verletzte Flachauer Promiwirt mit Messer tödlich: OGH verhandelt am 29. Juli

31-jährige Ehefrau von bekanntem Wirt der Lisa-Alm wurde im Dezember nicht - wie angeklagt - wegen Mordes, sondern "nur" wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Die Staatsanwältin erhob dagegen Nichtigkeitsbeschwerde - über diese befindet nun der OGH am 29. Juli in öffentlicher Verhandlung in Wien.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Der Verstorbene war als Hüttenwirt der Lisa-Alm in Flachau bekannt.