Gay-Roman aus dem Oberpinzgau: "Laufsteg in ein besseres Leben"

So heißt Silke Wechselbergers Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Die Neo-Autorin nennt darin auch die sexuellen Dinge beim Namen.

Bisher war die Mühlbacherin Silke Wechselberger im Oberpinzgau vor allem wegen ihrer selbst gemachten Deko-Artikel bekannt. Sie verkauft die kreativen Holz-, Näh- und Epoxidharzprodukte über ihre Website sowie beim Wochenmarkt und im Winter beim Adventmarkt in Mittersill, und zwar unter dem Geschäftsnamen "Silkes Geschenkewelt".

Jetzt - oder eigentlich schon vor knapp drei Jahren - galt es für die 46-Jährige, einen Buchtitel zu finden. Für ihren Erstlingsroman, der nun ganz offiziell am 1. September erscheint. Anders als etlichen anderen Hobbyautorinnen und -autoren ist es ihr auf Anhieb gelungen, einen Verlag dafür zu finden - das sagt schon einiges aus.

"Insgesamt habe ich mein Manuskript an zehn Verlage geschickt und vier positive Rückmeldungen erhalten. Unterschrieben habe ich dann beim deutschen Main-Verlag. Es ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl, das gedruckte Werk endlich in Händen zu halten. Es war wirklich viel Arbeit. Zuerst hatte ich die Geschichte in der Erzählform geschrieben, aber die Lektorin hat mich dann davon überzeugt, abwechselnd direkt aus der Perspektve von Ben und Tyler zu erzählen, damit deren Gefühlsleben besser zum Ausdruck kommt. Das hat sich ausgezahlt. Und ich kann jetzt nachvollziehen, wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller sagen, dass sich ihre Figuren irgendwie verselbstständigen. Das ist wirklich so, meine zwei Jungs haben dann auch irgendwie gemacht, was sie wollten", lacht Silke Wechselberger, die im echten Leben gemeinsam mit ihrem Mann eine 22-jährige Tochter und einen 19-jährigen Sohn hat.

"Dem Pinzgau würde es nicht schaden, wenn er ein wenig toleranter wäre"

Wie ist die Neo-Buchautorin, die unter dem Namen Silke Berg schreibt, darauf gekommen, ein Buch im Gay-Romance-Genre zu schreiben? "Ich liebe die TV-Serie ,Shadowhunters' - und da ist ein schwules Paar dabei, das ich enorm sympathisch finde. Ich habe dann auch etliche Bücher dieses Genres gelesen."

Sympathisch sind auch Ben und Tyler, und wenn es sich auch um kein ganz großes literarisches Werk handelt - das war auch nicht der Anspruch -, ist die Geschichte lesens- und liebenswert. Natürlich haben die Protagonisten auch gegen Vorurteile zu kämpfen. Silke Berg: "Es ist traurig, dass die Gesellschaft nach wie vor oft noch so engstirnig ist. Auch dem Pinzgau würde es nicht schaden, wenn er ein wenig toleranter wäre."

Erhältlich ist das Buch (282 Seiten, 16,50 Euro) ab 1. September auf Amazon oder schon jetzt direkt bei der Autorin freitags an ihrem Wochenmarkt-Stand. Oder jederzeit per E-Mail:

silke.berg.autorin@gmail.com