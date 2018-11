"Gebirgler" rockten die Bundesliga

Sanjindo schließt an glorreiche Zeiten an. Thomas Güttel führte junge Judo-Riege an die Spitze.

Sanjindo" bedeutet "der Weg der Gebirgler". Wenn man über den Meistertitel in der 2. Judo-Bundesliga und damit den Aufstieg in die Eliteliga in der Saison 2019 berichtet, darf ein Blick auf glorreiche vergangene Tage nicht fehlen. Der ESV stellte zwei Olympiateilnehmer, wurde Staatsmeister und stand im Europapokalfinale. Um die Jahrtausendwende kam der Umbruch.

Thomas Güttel zog der Liebe wegen in den Pongau, war Judoka in Hessen/D. Mit Bischofshofens Judo-Urgestein Marianne Niederdorfer leitet er seit mehr als einem Jahrzehnt das Training - er speziell das der Herren-Bundesligamannschaft.

Güttel: "25 junge Athleten zwischen 17 und 30 Jahren stehen in unserem Kader. Ergänzt wird das Team von Vizeweltmeister Mihael Zgank, einem aus Slowenien stammenden Türken, von zwei Italienern und je einem Engländer und Niederländer. Wir haben aus früheren Fehlern gelernt, als auswärtige Leute den heimischen Talenten den Platz verstellten und die dann aufhörten."

Das Budget für die erste Liga möchte man wie bisher mit einem breit gefächerten Sponsoring aufstellen. Der Ligaerhalt ist Göttels oberstes Ziel: "Es gibt mit Pinzgau, Reichraming und Dynamic One aus Oberösterreich vermutlich drei Teams auf Augenhöhe. Die wollen wir schlagen. Eigentlich kommt für unsere jungen Asse die oberste Liga ein bis zwei Jahre zu früh. Mit dem Teamgeist werden wir die sportliche Herausforderung meistern." Die Bundesligaeinteilung erfolgt erst am Jahresende, weil aus finanziellen Gründen immer wieder Mannschaften zurückziehen. In sieben Gewichtsklassen müssen fünf einheimische Kämpfer pro Durchgang antreten. Manche Vereine nützen den "Umweg" über Einbürgerungen. Bischofshofen will den finanziellen Spagat nicht wieder wagen.

Bei der Generalversammlung der Sektion Ende November stehen Wahlen an. Noch leitet Ortwin Andrich den Verein.

Um vielen Talenten Einsätze zu sichern, kämpft der Eisenbahner-Sportverein auch in der Landesliga - wurde zuletzt Meister und Vizemeister - ohne Aufstiegsambitionen.

Die Damenmannschaft von Marianne Niederdorfer zählt zu den besten in Österreich , schaffte bei den heurigen Mannschafts-Meisterschaften Platz drei. Am Wochenende waren 20 Bischofshofener Akteure bei den Einzel-Staatsmeisterschaften in Krems. Maria Höllwart holte für Sanjindo Gold, Lisa Dengg Silber, Raphael Zippusch einen fünften und Moritz Höllwart einen siebten Platz.

Trainiert wird im Verein drei bis fünf Mal pro Woche - in der Wielandnerhalle und in der Kraftkammer bei der Tennishalle des ESV. Das Nachwuchstraining finden an mehreren Pongauer Schulen statt.