Gebucht wird, wenn das Wetter passt

An den Flachgauer Seen läuft die Tourismussaison auf Hochtouren. Das Sommergeschäft entwickelt sich ähnlich positiv wie 2019. Tourismusmanager ziehen eine Zwischenbilanz.

Die Flachgauer Seen – im Bild der Fuschlsee – sind Anziehungspunkte für Gäste, die aber nicht nur zum Baden, sondern auch zum Wandern und Radfahren in den Flachgau kommen.

Das Land jubelt über einen Traumstart in die Sommersaison. Im Mai und Juni konnten in ganz Salzburg bereits mehr als als 3,4 Millionen Übernachtungen gezählt werden. Ein neuer Höchstwert, der rund 200.000 Nächtigungen über der bisherigen Bestmarke aus dem Jahr 2019 liegt. Im Vorjahr waren es rund 3,1 Millionen Nächtigungen.



Im Mai und Juni 416.197 Nächtigungen im Flachgau

Hinter dem deutlichen Spitzenreiter Pinzgau mit rund 1,28 Millionen Nächtigungen (37,3 Prozent), dem Pongau und der Stadt Salzburg liegt der Flachgau mit 416.197 Nächtigungen (12,1 Prozent) an vierter Stelle.

Die Flachgauer Nachrichten haben sich bei den Tourismusmanagern des Wolfgangsees, der Fuschlseeregion und des Salzburger Seenlandes umgehört, wie sie den bisherigen Saisonverlauf wahrnehmen.



Am Wolfgangsee ist man sehr zufrieden

"Im Mai waren drei Wochen verregnet, aber seit das Wetter im Juni stabiler geworden ist, sind wir sehr zufrieden", sagt Patrick De-Bettin, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft WTG mit den Gemeinden St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen. "Die Campingplätze sind sehr gut ausgelastet, das ist ein starker Trend, aber auch die Hotellerie ist zufrieden, die Gastgärten sind bestens gefüllt und die Radwege voll." Die Mitarbeitersituation habe sich etwas entspannt, auch wenn einige Betriebe noch mit Personalmangel zu kämpfen hätten. "Rein vom Gefühl her läuft die Sommersaison so gut wie 2019. Der Trend, dass Gäste immer kurzfristiger buchen, hat sich noch verstärkt, manche schauen in der Früh den Wetterbericht und buchen dann. Die Betriebe sind aber flexibel und haben sich darauf eingestellt", so De-Bettin.



Gäste aus rund 90 Nationen

Die Gäste am Wolfgangsee kommen zu einem Drittel aus Deutschland und zu einem weiteren Drittel aus Österreich, vor allem aus Ostösterreich und Wien. "Dort ist das Salzkammergut als Sommerfrische nach wie vor ein Begriff." Das restliche Drittel setzt sich aus rund 90 verschiedenen Nationen zusammen. "Verstärkt kommen derzeit aber tschechische Gäste, vor allem Radfahrer, Mountainbiker und Naturliebhaber", stellt Patrick De-Bettin fest, der auch auf den weiteren Saisonverlauf mit Optimismus blickt: "Die Buchungslage für August ist bestens, auch für den Herbst schaut es gut aus und wir haben sogar schon erste Buchungen für den Advent. Es dürfte ein tolles Jahr werden."



Am Fuschlsee war schon der Mai bestens gebucht

Ähnlich optimistisch ist Christopher Langegger, Geschäftsführer der Fuschlsee Tourismus GmbH. "Obwohl Schloss Fuschl in Hof renoviert wird und das Hotel Alte Post in Faistenau zugesperrt hat, war der Mai einer der besten, die wir je hatten. Die Hoteliers in der Region sind zufrieden", stellt Langegger erfreut fest. Zu bemerken sei aber, dass man sich mehr um den Gast bemühen müsse, etwa durch gemeinsame Kampagnen mit der SalzburgerLand Tourismus GmbH. "Generell stellen auch wir fest, dass die Gäste immer kurzfristiger buchen und je nach Wetter entscheiden." Die wichtigste Gästegruppe rund um den Fuschlsee seien nach wie vor die Deutschen, aber die Österreicher hätten zahlenmäßig aufgeholt.

Die Buchungslage für den August schaue ebenfalls sehr gut aus. Langegger rechnet in diesem Monat wieder mit vielen kurzfristigen Buchungen.



Seen, Berge und Ausflugsziele

Die Hitzerekorde im Mittelmeerraum hätten noch keine spürbaren Auswirkungen. "Längerfristig könnte das den Tourismus in der Region aber stärken. Wer liegt schon gerne bei 40 Grad am Strand. Unsere Seen sind kühl und erfrischend und die Wälder bieten eine angenehme Abwechslung. Wenn das Wetter nicht so gut ist, haben wir die Städte Salzburg und Bad Ischl, die sich als Ausflugsziele anbieten", so Christopher Langegger.



Im Seenland viele Anfragen aus Ungarn und Tschechien

Nicht ganz so berauschend gestaltete sich das Gästeaufkommen im Mai und Juni im Salzburger Seenland rund um die Trumer Seen und den Wallersee. "Wetterbedingt lief der Frühsommer im Seenland nicht so gut. In Mattsee gab es aber wegen des bestens besuchten Pfadfinderlagers in Zellhof ein Nächtigungsplus von über 20 Prozent, auch in Seekirchen wurde ein Plus erzielt", schildert Manuela Bacher, Geschäftsführerin des Salzburger Seenland Tourismus. "Derzeit gibt es sehr viele Anfragen, wir sind dabei, die noch freien Bettenkapazitäten aufzufüllen. Unsere Anbieter von Ferienwohnungen haben viele Stammkunden", so Bacher.

Im Seenland seien die Sommer 2021 und 2022 sehr gut gelaufen. Manuela Bacher: "Es wird spannend, ob wir das heuer noch übertreffen können. Wir haben viele Anfragen aus Ungarn, wo wir eine Werbekampagne gestartet haben, aber auch aus Tschechien." Die Aufenthaltsdauer dürfte im Vergleich zu den Pandemiejahren etwas sinken, vermutet Bacher. Für den August sehe die Buchungslage sehr gut aus. "Der Urlaub am See ist einfach gefragt, natürlich haben wir auch viele Radfahrer. Und die Campingplätze sind sowieso voll."