Geburten, Geburtstage, Todesfälle und Neuwahl

Geburtstage

Josef Baumann aus Anthering, pensionierter Obusfahrer, begeht heute seinen 85. Geburtstag.

KR Kan. Johann Schreilechner, Stadtpfarrer in Hallein, Pfarrprovisor in St. Jakob am Thurn und Dürrnberg, Seelsorger in Rif-St. Albrecht, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Neuwahl

Bei der Neuwahl des Kommandanten der Plainfelder Feuerwehr wurde der bisherige Ortsfeuerwehrkommandant Thomas Sattler mit 42 von 42 abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Sattler ist seit 2016 Ortskommandant. Im Bild von links: Bernhard Mamoser (stv. Ortskommandant), Ortskommandant Thomas Sattler, Bürgermeister Wolfgang Ganzenhuber und Abschnittskommandant Julian Slavicek.