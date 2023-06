Geburtstagskind gibt seit 30 Jahren in der Trachtenmusik Maxglan den Takt an

Der Kapellmeister der Trachtenmusik Maxglan feiert e am Sonntag gleich doppelt. Und die Kameradschaft Maxglan beging das 150-Jahr-Jubiläum..

Gleich mehrere Anlässe gab es am Sonntag in Maxglan bei einem Gottesdienst und anschließend bei einem Fest auf dem Kirchplatz mit zahlreichen Vereinen zu feiern. Die Kameradschaft Maxglan, sie ist der älteste Verein in dem Salzburger Stadtteil, beging ihr 150-Jahrjubiläum. "Zuletzt haben wir vor 50 Jahren gefeiert", sagt Obmann Alexander Oberwimmer. Nachwuchsprobleme gebe es keine. "Wir bekommen jetzt drei junge Mitglieder dazu." Bei dem Fest habe sich wieder gezeigt, wie sehr die Vereine in Maxglan zusammenhalten. Unerwartet sei der Hendlbrater ...