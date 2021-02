Gedenkfahrt nach tödlichem Verkehrsunfall in Salzburg

Etwa 200 Personen trauerten um den am vergangenen Sonntag verstorbenen 17-Jährigen an der Unfallstelle.

Am Samstag veranstalteten Freunde und Angehörige eine Gedenkfahrt für den 17-Jährigen, der am 21. Februar bei einem schweren Autounfall in der Vogelweiderstraße ums Leben gekommen war. Kurz vor 15 Uhr fuhren von Grödig laut Polizeibericht etwa 70 Fahrzeuge über die A10 und die A1 zur Autobahnabfahrt Salzburg-Nord. Die Straßenverkehrsordnung wurde dabei strikt eingehalten. Die Autos wurden in der Nähe der Vogelweiderstraße geparkt, die Trauernden gingen zu Fuß zur Unfallstelle. Die Polizei zählte rund 200 Personen. Weil der Gehsteig zu eng für alle Blumen und Kerzen war, sperrten die Beamten kurzfristig einen Fahrstreifen. Bei Kontrollen am Startpunkt in Grödig kam es zu sieben Anzeigen und fünf Anträgen auf besondere Überprüfung.