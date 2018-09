Gedenkstätte für den Eishallen-Einsturz wird saniert

Spezialfirma repariert die beschädigten Gläser der Stelen. Zudem wird die Beleuchtung erneuert. Zum Jahrestag der Katastrophe in Bad Reichenhall, die 15 Todesopfer gefordert hat, sollen die 15 Stelen wieder leuchten.

Der Einsturz der Eishalle von Bad Reichenhall am 2. Jänner 2006 forderte 15 Todesopfer - zwölf Kinder und drei Mütter. Seit 2010 erinnert eine Gedenkstätte mit 15 Stelen an die Katastrophe. Jetzt erfolgt eine umfassende Sanierung des Denkmals: Zunächst baut eine Firma den Vergussbeton um die Stelen aus. In der kommenden Woche werden die Stelen abgebaut und zur Herstellerfirma der Spezialgläser im Raum Taunusstein transportiert. Dort erfolgen in den kommenden Monaten die Erneuerung der Beleuchtung aller Stelen sowie die Reparatur der beschädigten Gläser. Anfang Dezember sollen die Stelen wieder montiert werden - und zum Jahrestag wieder leuchten. Die abschließenden Arbeiten, wie die Wiederherstellung des Vergusses, sind für Frühjahr 2019 geplant.

Quelle: SN