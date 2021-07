Geduldsprobe für Autofahrer: Reiseverkehr löste lange Staus auf A10 und A11 aus

Der Urlaubsreiseverkehr hat am Samstag bereits in den Nachtstunden zu Staus im Straßenverkehr geführt. Zwischen dem Walserberg und Golling ging es bis in die Abendstunden nur stockend voran.

SN/APA/RAUNIG/Archiv/DANIEL RAUNIG Unter anderem staute es sich vor dem Karawankentunnel (Archivbild)