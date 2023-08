Gefährliche Bäume in Bürmoos beseitigt

Dieses Haus am Wald in Bürmoos ist bei Stürmen gefährdet.

Die Situation nach den Sturmschäden in einer Siedlung am Waldrand in Bürmoos ist entschärft. Die Beteiligten wollen darüber hinaus eine dauerhafte, sichere Lösung zustande bringen.

Eine professionelle Firma hat am Dienstag die zwei Bäume entfernt, die seit dem Sturm am Samstagabend über einem Wohnhaus an der Rodinger Straße hingen. Die Gemeinde konnte deshalb nach Mittag die Sperre der bisher gefährdeten Wohnräume aufheben. Die Hausbewohner dürfen diese wieder benützen.