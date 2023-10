Gefährliche Schulwege: Wo es in der Stadt Salzburg Schwachstellen gibt

In der Vorwoche wurde eine elfjährige Schülerin beim Überqueren eines Schutzweges von einem Bus erfasst und schwer verletzt. Wie sicher sind die Schulwege in Salzburg? Die Stadt Nachrichten haben einige problematische Stellen gesammelt.

Ein farbenfroher Zebrastreifen ziert seit Kurzem den Eingang der Viktor-Kehldorfer-Straße in Nonntal. Der Schulweg wurde sichtbarer und sicherer. Es gibt aber Ecken, an denen fehlende Schutzwege, schnelle Autos und brenzlige Situationen Alltag auf dem Weg in die Schule oder in den Kindergarten sind. So auch in Salzburg Süd, wie vorher erwähnt. Wir haben problematische Stellen gesammelt und die Behörden damit konfrontiert.







1.Aigen: Ernst-Grein-Straße mit fehlendem Schutzweg

Ein "Schulweg quert"-Schild steht kurz vor der Ecke Ernst-Grein-Straße/Kulstrunkstraße. Ein zusätzlicher Spiegel lässt den Blick in die Kulstrunkstraße zu. Trotzdem fahren hier zahlreiche Autofahrer morgens um 7.30 Uhr ungebremst die Ernst-Grein-Straße entlang. Alexandra Reisinger reicht es. Seit acht Jahren besuchen ihre Kinder die Volksschule Abfalter und seitdem rätseln sie und andere Eltern, warum hier kein Schutzweg errichtet wird, obwohl der Weg passiert werden muss, um zur Volksschule zu gelangen. Es sei gefährlich und erst Anfang Oktober habe sie einen Vorfall erlebt, bei dem ein Autolenker nur knapp die Kinder verfehlt habe. "Da ist ein Autofahrer einfach drübergebrettert. Die Kinder waren umsichtig genug, nicht zu gehen, sonst hätte er sie angefahren", so Reisinger. Sie wandte sich daraufhin an das Straßen- und Verkehrsrechtsamt. Dort erklärte man ihr, dass die Errichtung des Zebrastreifens abgelehnt wurde. Sie versteht den Grund nicht. Wenn kein Schutzweg möglich sei, solle man dort einen roten Streifen oder eine Bodenwelle errichten. "Es muss einfach etwas gemacht werden", äußert sich die Mutter verärgert.

Patrick Mitterer vom Verkehrs- und Straßenrechtsamt erklärt, dass hier aufgrund des fehlenden Endpunkts kein Schutzweg möglich ist. Dieser würde sonst inmitten der Kulstrunkstraße enden. Es sei jedoch im Sinne der Behörde, Bodenmarkierungen anzubringen: "Es stellt sich halt die Frage, ob man dann bei allen 30er-Zonen Bodenmarkierungen anbringen muss." Es gebe Bemühungen der Stadt, das einheitlich zu regeln.







2.Neustadt: Schutzweg, aber Baustelle

Vor dem Paracelsusbad sei der Weg zum Schutzweg über die Schwarzstraße durch die bestehende Baustelle sehr eng, wird der Redaktion von einem Leser mitgeteilt. Problematisch sei das vor allem zwischen 7.15 und 7.50 Uhr, da dann Kindergruppen Richtung Volksschule und Kindergarten in die Schwarzstraße unterwegs seien. Man müsse rechts an der Baustelle vorbei, wenn der Parkplatz für Einsatzfahrzeuge dazu zusätzlich noch beparkt sei, stehe man beinahe auf der Auerspergstraße. Hinzu komme, dass beide Fahrtrichtungen in der Schwarzstraße in die Auerspergstraße abbiegen können, was zum Teil zu schnell passiere. Eine Lösung wäre, den Parkplatz durch einen Bauzaun zu sperren, der dann den Fußweg von der Auerspergstraße abtrennt.

Das Straßen- und Verkehrsamt sieht die Stelle nach eigener Begehung als recht unproblematisch an, jedoch habe zu der Zeit auch kein Einsatzfahrzeug auf den Stellplätzen gestanden. Hier könnte man aushelfen, indem die Polizei sensibilisiert werde, dass der Parkplatz frei bleiben muss, so Mitterer.







3.Gnigl: Fehlender Schutzweg bei Warwitzstraße

Der nächste Schulweg ist die Warwitzstraße/Ecke Gewerbehofstraße. Hier müssen die Kinder den Eingang der Gewerbehofstraße ohne Zebrastreifen queren, da auf der anderen Straßenseite die Zufahrten zu den Firmen bestehen. "Dort fahren immer wieder mehrere Autos durch, bevor einmal jemand stehen bleibt", erklärt Michaela Macheiner, wie Reisinger Mutter. Betroffen sind die Kinder aus der Samstraße und der Vogelsiedlung, die dort entlanggehen müssen, um zur Volksschule Schallmoos zu gelangen. Dabei sei auch der Rückweg ein Problem, durch den sehr ungünstigen Winkel der Gewerbehofstraße können die Kinder die Straße nicht wirklich einsehen. "Die eine Seite müsste übersichtlicher gemacht werden", so Macheiner. Es brauche einen Zebrastreifen mit einem "Achtung Fußgängerübergang".

Der für Gnigl zuständige SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes sprach mit dem zuständigen Amt. Das Ergebnis laut Lankes: Es dürfte an der Stelle eine Querungshilfe im Zuge der Neuerungen errichtet werden. Dafür hat auch die Firma Hannak ihre Zustimmung gegeben. Auch Mitterer bestätigt, dass es ein positives Signal zur Umsetzung gebe. Nur am Radius der Schleppkurve (Rückweg) könne man aufgrund der Lkw-Radien nichts ändern.







4.Obergnigl : Autos zu schnell in Eichstraße

Die Problemstelle in der Eichstraße ist den Stadt Nachrichten seit Februar bekannt. (Wir haben am 3. August berichtet.) Es geht um den Parkplatz vor der Krabbelstube Eder. Nach dem Absetzen der Kinder laufen diese in unbeobachteten Momenten öfter auf die Straße und treffen hier unmittelbar auf Autofahrer, die die Begegnungszone als Schleichweg nutzen und laut Pädagoginnen trotz Bodenwellen und vorgeschriebenen 20 km/h oft schneller fahren. Im August stellte Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) ab 2024 einen breiteren Gehsteig in Aussicht. Zudem brachte die Bürgerliste einen Antrag auf die Errichtung einer Wohnstraße ein.

Der Weg sei problematisch, so Mitterer. Bei der Errichtung der Wohnbauanlage Dreiklang habe ein Gremium festgelegt, dass die Straße weiterhin für den Durchzugsverkehr befahrbar bleiben muss. Zudem musste sie aus rechtlichen Gründen in Privateigentum übertragen werden. Mitterer ortet Probleme: "Wenn diese jetzt im Zuge einer Wohnstraßeneinrichtung gesperrt wird, wird das mit Sicherheit zu Wartezeiten und Stau beim öffentlichen Verkehr und auf der Minnesheimstraße führen."