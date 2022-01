Gefährlicher Schulweg in St. Johann: Eltern blitzen mit ihrem Anliegen ab

Kinder müssen in St. Johann die Bundesstraße queren - an einer uneinsichtigen Stelle, ohne Zebrastreifen. Der BH und der Gemeinde ist die Stelle als gefährlich bekannt. Möglichkeiten, etwas zu ändern, gebe es aber kaum, so die Rückmeldung auf ein Schreiben der Eltern.

SN/minichberger Esther Ebner mit Christian, Sophie, Simone und Lotta.