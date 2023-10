Gefährliches Reinigungsmittel verätzte 56-Jährigen an den Beinen: Fußballplatz gesperrt

Der Großarler hatte die ätzende Base in einer Flasche im Rucksack transportiert, sie zersetzte das Behältnis und Teile des Rucksacks. Da zunächst unklar war, um welche Flüssigkeit es sich handelte, wurde der Fußballplatz großräumig abgesperrt.

In Großarl kam es Samstag Abend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein 56-Jähriger wurde durch den Austritt einer Base unbestimmten Grades an den Beinen verletzt. Die ersten Erhebungen ergaben laut Polizei, dass der Einheimische die gefährliche Reinigungsflüssigkeit in einer zum Transport ungeeigneten Flasche in seinem Rucksack aufbewahrte. Die Base zersetzte anschließend das Behältnis, sowie Teile des Rucksacks, beschädigte die Hose und verätzte den 56-Jährigen an den Beinen.

Da zunächst unklar war, um welche Flüssigkeit es sich handelt, wurde der Bereich rund um den Fußballplatz Großarl großräumig abgesperrt und die angegriffenen und kontaminierten Gegenstände in Schutzatmosphäre durch den Gefahrengutzug der Feuerwehr gesichert. Nach einer umfassenden Reinigung des Unfallortes konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der 56-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Ermittlungen zur Herkunft der stark ätzenden Flüssigkeit laufen.