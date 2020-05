Gefällte Bäume blockieren BMX-Bahn in der Josefiau

Die 25 gefällten Eschen müssen aus Naturschutzgründen liegen bleiben. Anrainer starteten nun eine Petition, um die Strecke im Wald wieder befahren zu können.

Einige Anrainer im Stadtteil Josefiau sind verärgert, denn die Stadt hat 25 Eschen in der Salzach-Au wie angekündigt gefällt, die Bäume danach aber einfach liegen gelassen. "Die BMX-Bahn ist seither nicht mehr befahrbar", monieren die Betroffenen.

Aus diesem Grund wurde eine Petition ins Leben gerufen, um die Befahrbarkeit der BMX-Strecke wieder herzustellen. In den ersten beiden Stunden wurden etwa 200 Unterschriften gesammelt. "Wir fordern, dass der Platz für die Kinder wieder freigegeben wird", erklärt die Initiatorin der Petition Nora Thaler. Die Strecke sei ein Ort, an dem sich die Kinder austoben können. Auch aus der Politik erhalten die verärgerten Anrainer Unterstützung. Bernhard Carl, Stellvertretender Klubobmann der Bürgerliste, kritisiert das Vorgehen der Stadt. "Statt in Dialog zu gehen, wurden Tatsachen geschaffen. Eine Sache wird als illegal bezeichnet, die es seit vielen Jahren gibt."

Die Bahn wird vor allem von jungen Familien genutzt.

Laut der Stadt Salzburg müssten die 25 Eschen aus Naturschutzgründen liegen bleiben. Außerdem sei die BMX-Strecke ohnehin illegal. In den kommenden Wochen soll es Gespräche zwischen der Stadt und den Betroffenen geben.

